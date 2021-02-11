AMAN-2021 deniz tatbikatı, Pakistan'ın ev sahipliğinde başlıyor
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AMAN-2021 deniz tatbikatı, Pakistan'ın ev sahipliğinde başlıyor

11.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:40
AMAN-2021 deniz tatbikatı, Pakistan'ın ev sahipliğinde başlıyor

2021 Deniz Tatbikatı, 45 ülkenin katılımıyla Pakistan'ın ev sahipliğinde Umman Denizi'nde bugün başlıyor.

AMAN-2021 Deniz Tatbikatı, 45 ülkenin katılımıyla Pakistan'ın ev sahipliğinde Umman Denizi'nde bugün başlıyor.

Aralarında ABD, Çin, Rusya ve Türkiye'nin bulunduğu 45 ülkenin deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin yer alacağı tatbikat, 16 Şubat'a kadar devam edecek.

Pakistan Deniz Kuvvetleri, "Barış için birlikte" sloganıyla düzenlenen tatbikatın, deniz güvenliği ve istikrarına tehdit oluşturan "korsanlıkla, terörizmle ve diğer suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğini teşvik etmeyi" amaçladığını duyurdu.

Bir hafta sürecek çok uluslu tatbikatın birçok ülkenin ikili ilişkilerinin gelişmesine zemin hazırlayabileceği kaydediliyor.

Rus ve NATO deniz kuvvetleri, en son 2011'de Bold Monarch tatbikatının bir parçası olarak İspanya açıklarında ortak tatbikata katılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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