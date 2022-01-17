Amal Clooney, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısının "Darfur danışmanı" olacak

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı Karim Khan, İnsan Hakları savunucusu ünlü avukat Amal Clooney'nin "Darfur olayları" konusunda kendisine danışmanlık yapacağını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı Karim Khan, İnsan Hakları savunucusu ünlü avukat Amal Clooney'nin "Darfur olayları" konusunda kendisine danışmanlık yapacağını açıkladı.

Khan, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, Sudan'da 25 Ekim'de ordunun yönetime el koymasının ardından ICC'nin Darfur'da işlenen savaş suçlarına yönelik soruşturmasını askıya almak zorunda kaldığını söyledi.

Sudan Ordusu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, ICC ile iş birliğine devam edeceği konusunda kendisine teminat verdiğini söyleyen Khan, nisanda Sudan'ı ziyaret etmeyi planladığını belirtti.

Karim Khan, İnsan Hakları savunucusu ünlü avukat Amal Clooney'nin ise "Darfur olayları" konusunda kendisine danışmanlık yapacağını ifade etti.

Khan, Darfur kurbanları için adalet sağlanırsa Sudan'da yeni bir sayfa açılabileceğini sözlerine ekledi.

ICC deki Darfur davaları

Sudan'ın ICC kurucu statüsü olan Roma Statüsü'ne taraf olmamasına rağmen Darfur hakkında 2005'te BM Güvenlik Konseyinde alınan karar sayesinde, ICC'de soruşturma başlatılmıştı.

ICC, 20 ay devam eden ön incelemenin ardından Darfur'da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla bağlantılı oldukları iddiasıyla beş zanlı hakkında 27 Nisan 2007'de yakalama emri çıkartmıştı.

Bu kişiler arasında Cancavid milislerinin komutanı olduğu iddia edilen Ali Kuşayb'ın yanı sıra eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile eski İçişleri Bakanı Ahmed Muhammed Harun da bulunuyor.

Ali Kuşayb, Darfur olaylarıyla ilgili ICC'ye teslim edilen ilk zanlı oldu.