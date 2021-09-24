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"Amacımız önleyici tıp alanında katma değeri yüksek ürünler sunmak"

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Spektral Holding CEO'su Erdal Can Alkoçlar, anti-infektif ajanlara destek olarak formüle edilen 10 ürününü yakın zamanda Avrupa raflarına koymayı planladıklarını belirterek, "Amacımız önleyici tıp alanında katma değeri yüksek ürünler sunmak" dedi.

Spektral Holding Ceo'su Erdal Can Alkoçlar, anti-infektif ajanlara destek olarak formüle edilen 10 ürününü yakın zamanda Avrupa raflarına koymayı planladıklarını belirterek, "Amacımız önleyici tıp alanında katma değeri yüksek ürünler sunmak" dedi.

Kovid-19 ile mücadele birçok ülkede eşzamanlı olarak devam ediyor. Çok sayıda Ar-Ge ekibi ise yeni anti-infektif tedaviler geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu alanda Türkiye'de biyosotik formülasyonlar geliştirme çabasında olan Spektral Holding, yakın zamanda ilk 10 ürününü Avrupa raflarına koymayı planladığını açıkladı.

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Pandemi döneminde önleyici tıbbın öneminin bir kez daha ön plana çıktığını söyleyen Spektral Holding CEO'su Erdal Can Alkoçlar, bu sebeple hekim referanslı besin takviyelerinin kullanımında hem Türkiye hem de Avrupa'daki artışa dikkati çekti. Alkoçlar, "Tip 2 Diyabet, hipertansiyon, kemik erimesi gibi uzun süreli tedavi gerektiren kronik rahatsızlıklar ve halihazırda içinde bulunduğumuz pandeminin önemini bir kere daha ortaya koyduğu anti-infektif ajanlara destek ve takviye olarak formüle ettiğimiz ürünlerimizi kademe kademe Avrupa raflarına koymakta olacak" dedi.


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