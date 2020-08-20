Amaç güvenli ulaşımın sağlanması Hatay Büyükşehir Belediyesi yaya ve araçların güvenli ulaşımı için il genelinde yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

Yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerinde hummalı çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yeni adresi Antakya Odabaşı Mahallesi oldu. Antakya Odabaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kaldırım çalışması gerçekleştiren ekipler, yıpranarak kullanılamaz hale gelen cadde, yol ve kaldırımlarda yenileme çalışması gerçekleştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Kaynak: Bültenler