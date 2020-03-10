Amaç güvenli ulaşımın sağlanması
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Amaç güvenli ulaşımın sağlanması - Haber
Antakya, Güncel

Amaç güvenli ulaşımın sağlanması

Hatay Büyükşehir Belediyesi yaya ve araçların güvenli ulaşımı için il genelinde yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

10.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:04
Amaç güvenli ulaşımın sağlanması

Yol yapım, bakım ve onarım hizmetlerinde hummalı çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin yeni adresi Antakya oldu.

Antakya Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde kaldırım çalışması gerçekleştiren ekipler, çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını ve vatandaşların güvenli ulaşımı için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada Haber
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu Haber
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu
Koronavirüsten daha tehlikeli! Bu hastalık saatte 285 kişiyi öldürüyor Haber
Koronavirüsten daha tehlikeli! Bu hastalık saatte 285 kişiyi öldürüyor
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Engin Özkoç Süleyman Soylu Vladimir Putin İçişleri Bakanı
Magazin Levent Can Sinan Akçıl Okan Bayülgen Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman İsmail Kartal Abdullah Avcı Hikmet Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla İran Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: Amaç güvenli ulaşımın sağlanması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 17:02:36. #1.15#