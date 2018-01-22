Amaç Buzağı Kayıplarının En Aza İndirilmesi

Samsun İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından OMÜ Veteriner Fakültesi işbirliği ile "Senin Buzağın, Senin Geleceğin" sloganı ile Buzağı Kayıplarının Önlenmesi konulu panel düzenlendi.

Panelin açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Nail Kırmacı, "2018 yılı, Sayın Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba tarafından Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Buzağı Ölümlerinin Önlenmesi Yılı ilan edilmiştir. Bu çerçevede yıl içerisinde yapacağımız faaliyet ve çalışmaların ilki olarak bu paneli düzenledik. Amacımız buzağı kayıplarının en aza indirilmesini sağlamak, dolayısıyla ülkemiz nüfusunun artan et ihtiyacının karşılanması için üretimin artmasını sağlamaktır. Bu nedenle önemli sorunlarımızdan olan buzağı ölümlerini yüzde 5'in altına düşürmek için çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Kırmacı'nın konuşmasının ardından, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Güzel'in moderatörlüğünde, öğretim görevlileri Prof. Dr. Murat Fındık, Doç. Dr. Duygu Dalğın, Doç. Dr. Zehra Selçuk; Buzağı Ölümlerinin Nedenleri, Gebe Hayvanların ve Buzağıların Bakım Beslenmelerinin Önemi ve Barınakların Hijyen Şartlarının İyileştirilmesi konulu sunumlarını yaparak ilgili soruları cevaplandırdılar.

Toplantı, konuşmacılara plaket takdiminin ardından sona erdi. - SAMSUN