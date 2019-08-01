Amaç Akçakoca'da turizmi canlandırmak

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi Akçakoca Turizm Platformu toplantısına ev sahipliği yaptı. Düzce Belediyesi öncülüğünde yapılan ve çok sayıda STK temsilcisinin de katıldığı toplantıda Akçakoca'da turizmin yeniden canlandırılması için eylem planı oluşturuldu.

Akçakoca'da etkili olan sağanak yağış sonucu yaşanan heyelan ve sel felaketi sonrası ilçede hayatın tamamen normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor. Selin yaşandığı ilk günden itibaren bölgede yaşayanların yardımına koşan Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve STK temsilcileri şimdi de turizmi yeniden canlandırmak için önemli bir girişimde bulundu.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir başkanlığında düzenlenen Akçakoca Turizm Platformu toplantısında Akçakoca'da turizmin yeniden canlandırılması ve afetin etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla eylem planı oluşturuldu. Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Akçakoca Belediyesi, Akçakoca Ticaret Odası, Sivil Toplum Kuruluşları ve odaların da destek verdiği toplantı ile yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bölgeye turist gelmesini sağlayacak kampanyalar oluşturulacak.

"Haydi Akçakoca'ya"

Yaz aylarına denk gelen bayram tatillerinin yakın lokasyonlar için büyük avantaj olduğu ifade edilen toplantıda "Akçakoca Batı Karadeniz'in denize açılan kapısı konumundadır. Bu bölge büyük bir afet atlattı ancak artık yaraları sarıyoruz. Hayatın en kısa sürede normale dönmesi hem bölge halkına moral olacak hem de en önemli geçim kaynağı turizmin kısa süre içinde eski günlerine dönmesini sağlayacak. Bu açıdan yaptığımız toplantıda bir kampanya oluşturduk. Bu toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da katılacak. Yalnızca yerelde değil ülke çapında bir kampanya oluşuyor. Kısa bayram tatilinde İstanbul'dan, Ankara'dan çevre illerden misafirlerimiz için Akçakoca hazırdır. Tatilcileri deniziyle, sahiliyle, yerel halkının sıcakkanlı misafirperverliği ile bekliyoruz" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA