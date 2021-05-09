Alzheimerlı kişi kaybolduktan 12 saat sonra bulundu

BURDUR'un Bucak ilçesinde kaybolan Alzheimerlı Ali Yıldız (82) yaklaşık 12 saat sonra bulundu.

BURDUR'un Bucak ilçesinde kaybolan Alzheimerlı Ali Yıldız (82) yaklaşık 12 saat sonra bulundu.

Bucak'a bağlı Çobanpınarı köyünde oturan Ali Yıldız'dan sabah 05.00'den itibaren haber alamayan ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ve İHH Arama Kurtarma Timi tarafından arama çalışması başlatıldı. Alzheimerlı olan Ali Yıldız, yürütülen çalışmalar sonucu köyün Pazar Alanı mevkiinde saat 17.00 sularında bulundu.

Sağlık durumu iyi olan Ali Yıldız kontrol amaçlı ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN