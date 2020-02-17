Alzheimer tedavisinde ilaçlar işe yaramadı: İlaç kullananlarda hastalık yavaşlamadı

17.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:34

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılan araştırmada, Alzheimer hastalığı için geliştirilen ilaçları kullanan hastalarda hastalığın yavaşlamadığı ve bilişsel gerilemenin durmadığı ortaya çıktı. Araştırma sonuçları bilim insanlarını hayal kırıklığına uğrattı.



New York Times gazetesinin haberine göre bilim insanları, belirtiler ortaya çıkmadan tedaviye başlanırsa Alzheimer hastalığının durdurulup durdurulamayacağını araştırdı. Katılımcılar bilim insanlarının böyle bir araştırma için bulabilecekleri en uygun kişilerdi: Halen sağlıklı ancak demans (bunama) gelişimine yol açacağı kesin nadir bir genetik mutasyona sahip kişiler. Euronews.com'da Görüntüle