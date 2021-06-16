Alzheimer paneli ile vatandaşlar bilinçlendirildi

Bornova Belediyesi ve Denizliler Deneği işbirliği ile 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde düzenlenen "Unutuyorum, Alzheimer Hastası Mıyım?" başlıklı panel Uğur Mumcu Kültür Merkezi'n de geçekleşti.

Alzheimer paneli ile vatandaşlar bilinçlendirildi

Bornovalılara Alzheimer anlatıldı

Nöroloji Uzmanı Dr. Aysel Gürsoy ve Dr. Banu Kınay'ın konuşmacı olduğu panede "Alzheimer nedir?", "Korunabilir miyiz?"konuları anlatıldı.

Sağlık alanında hazırladığı panel ve söyeşilerle vatandaşlarını bilinçlendiren Bornova Belediyesi,"Unutuyorum, Alzheimer Hastası Mıyım?" konulu panel düzenledi. 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında hazırlanan ve Denizliler Derneği işbirliği ile geçekleşen etkinlik Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde yapıldı. Nöroloji Uzmanı Dr. Aysel Gürsoy ve Dr. Banu Kınay'ın konuşmacı olduğu etkinlikte'Alzheimer nedir?', 'Alzheimerdan Korunabilir Miyiz?' ve 'Alzheimerlı hastaya yaklaşım' başlıkları altında vatandaşlar bilgilendirildi.

Panelde Alzheimer hastalığını anlatan Dr. Aysel Gürsoy, hastalığın en fazla 60 yaş üzerini etkilediğini belirterek, "Demans en sık görülen nedenidir.Sinsi başlangıçlı, ilerleyici nörodejeneraktif bir hastalıktır" dedi. Hastalığın aileleride doğrudan etkilediği için bir toplum sağlığı sorunu olduğunuda ifade eden Gürsoy, "AH'nin görülme sıklığına baktığımızda dünyada 30 milyon, Türkiye'de 300 bin, İzmir'de ise 6-7 bin kişi civarında. Ayrıca 65 yaş üstü görülme sıklığı her 25 kişide bir iken, 80 yaş ve üzerinde 3 kişiden birinde diyerek bilgi verdi.

Dr. Banu Kınay ise Alzheimerlı hastaların davranış değişiklerini anlattı. Depresyon, yerinde duramama, şüphecilik, geçimsizlik ve saldırganlıkgibi davranışları anlatan Kınay, bunların en büyük nedeninin stres olduğunu belirtti. Kınay, "Demansı olmayan biri normal şartlarda stres karşısında çözüm üreterek sorunu çözer. Demanslı bir birey ise stresle baş edemez ve davranışlarını olumsuz etkiler" dedi.

Kaynak: Bültenler