Alzheimer olmaktan korktuğu için 5 enstrüman çalmayı öğrendi

GAZİANTEP'te gençlik yıllarında Alzheimer olma korkusuyla başladığı müzik merakı tutkuya dönüşen emekli Hasan Altaş (81), 55 yılda ud, akordiyon, piyano, bağlama ve keman çalmayı öğrendi. Altaş, "Yıllar önce Alzheimer hastalığına yakalanma korkusuyla bu hastalığı araştırdım. Müziğin iyi geldiğini öğrenince enstrümanlarla ilgilenmeye başlayarak, bu korku ile 55 yılda 5 farklı enstrüman çalmayı öğrendim" dedi.

Kentte yaşayan 3 çocuk babası emekli kaporta ustası Hasan Altaş, gençlik yıllarında bir yakınının Alzheimer hastalığına yakalandığını öğrendi. Kendisinin de bu hastalığa yakalanmasından korkan Aktaş, yaptığı araştırmalarda müzikle uğraşanların Alzheimer'a yakalanma riskinin az olduğunu öğrendi. Bunun üzerine müziğe merak saran Altaş, aradan geçen yıllar içerisinde ud, akordiyon, piyano, bağlama ve keman çalmayı öğrendi. Çocukluğundan bu yana müzik sevgisinin olduğunu ifade eden Altaş, kurslara giderek öğrendiği enstrümanları çalarak kendisini hastalıktan koruduğunu söyledi. 55 yıl önce akordiyon alarak enstrüman çalmaya başladığını belirten Altaş, şöyle konuştu:

Müzikle iç içe geçen hayatının kendisini gençleştirdiğini belirten Altaş, yıllar önce hevesle başladığı enstrüman merakının kendisini tüm hastalıklardan koruduğunu söyledi. Müzik aleti kullanmanın Alzheimer hastalığını önlemede başarı gösterdiğine inanan Altaş, "5 enstrüman kullanıyorum ve şimdi tambur çalmayı öğreneceğim. Alzheimer çağımızın hastalığı oldu. Bu yüzden yaşlıların evde oturup ölümü beklememeleri kendilerini geliştirmeleri gerek. En azından bir müzik aleti çalmaya çalışsınlar. 81 yaşındayım hala müzikle ilgilenmeye devam ediyorum. Bunu herkese özellikle yaşlılarımıza tavsiye ediyorum" diye konuştu.