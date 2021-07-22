Alzheimer hastasında 3 gündür haber alınamıyor

KAHRAMANMARAŞ'ta 3 gündür haber alınamayan Alzheimer hastası Abdurrahman Akdere'yi (89) arama çalışmaları sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta 3 gündür haber alınamayan Alzheimer hastası Abdurrahman Akdere'yi (89) arama çalışmaları sürüyor.

Kurban Bayramı'nın 1'inci günü Dulkadiroğlu ilçesinin kırsal Yenidemir Mahallesi'nde evinden ayrılan Abdurrahman Akdere, geri dönmedi. Yakınları Akdere'ye ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Alzheimer hastası olan Abdurrahman Akdere'yi bulmak için çalışma başlattı. Şu ana kadar Akdere'nin izine rastlanmadı. Bir vatandaşın ekiplere, "Ben o adamı yolda otostop çekerken gördüm" şeklinde bilgi verdiği belirtildi.Ekiplerin arama çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç