Alzheimer hastası yaşlı adam sağ salim bulundu
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Alzheimer hastası yaşlı adam sağ salim bulundu

Alzheimer hastası yaşlı adam sağ salim bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dün sabah evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası 83 yaşındaki Halil Kuş, evinden 2 kilometre uzaklıkta fındıklık bahçesinde sağ salim bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dün sabah evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası 83 yaşındaki Halil Kuş, evinden 2 kilometre uzaklıkta fındıklık bahçesinde sağ salim bulundu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dün sabah evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen ve yakınlarının bulamadığı 83 yaşındaki Alzheimer hastası Halil Kuş için ilçe genelinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Fatih Mahallesi'nde ki ikametinden ayrılmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Kuş'un arama çalışmalarına Polis, UMKE, AFAD, Düzce Arama Kurtarma ve Gönüllü arama ekipleri olmak üzere 100'den fazla kişi ilçeyi didik didik aradı. Gece geç saatlere kadar yapılan arama çalışmaları gün ağırınca tekrar başlatıldı. Evinin çevresindeki fındıklık arazilerinde yapılan arama çalışmalarında 83 yaşındaki Halil Kuş, 2 kilometre uzaklıkta sağ salim bulundu. 83 yaşındaki yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlenirken, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. - DÜZCE

Alzheimer hastası yaşlı adam sağ salim bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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