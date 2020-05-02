Alzheimer hastası yaşlı adam 4.kattan düşüp ağır yaralandı
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Alzheimer hastası yaşlı adam 4.kattan düşüp ağır yaralandı

Alzheimer hastası yaşlı adam 4.kattan düşüp ağır yaralandı
02.05.2020 15:14 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:18

Alzheimer hastası yaşlı adam 4.kattan düşüp ağır yaralandı Balkondan düşen yaşlı adam bahçe duvarı ile araba arasına sıkıştı Sultangazi'de 88 yaşındaki yaşındaki alzheimer hastası adam 4'üncü kattaki evinin balkonundan düştü.

Alzheimer hastası yaşlı adam 4.kattan düşüp ağır yaralandı

Balkondan düşen yaşlı adam bahçe duvarı ile araba arasına sıkıştı

İSTANBUL - Sultangazi'de 88 yaşındaki yaşındaki alzheimer hastası adam 4'üncü kattaki evinin balkonundan düştü. Bahçe duvarı ile araba arasına sıkışan adam ağır yaralandı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Sultangazi Cumhuriyet mahallesinde gerçekleşti. İddiaya göre, alzheimer hastası olan Salih Uluğ isimli vatandaş 4'üncü katta bulunan evinin balkonundan düştü. Yaşlı adam, yan binanın bahçe duvarı ile burada park halinde bulunan bir araç arasına sıkıştı. Uluğ'un balkondan düştüğü sırada evde tek olduğu iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan adam, ambulansa hastaneye götürüldü. Durumunun ağır olduğu öğrenilen yaşlı adam Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen yaşlı adamın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Alzheimer hastası yaşlı adam 4.kattan düşüp ağır yaralandı

Kaynak: İHA

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