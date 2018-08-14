Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Büyükkardeş Mahallesi'nde ikamet eden alzheimer hastası kadından dün geceden beri haber alınamıyor.

Dün gece evden çıkan 85 yaşındaki alzheimer hastası Güli Öner'den yaklaşık 15 saattir haber alınamadı. Kaybolması ihtimali üzerinde duran aile jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi. Bir yandan kendi imkanlarıyla da arama yapan aile ve mahalle sakinleri yaşlı kadını gören veya izini bulanların kendilerine haber vermesini istedi. - MARDİN