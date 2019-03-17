Alzheımer Hastası Evin Yolunu Kaybedince Donarak Öldü

ERZURUM'da Alzheımer hastası Mehrali Sümer (79) evinin yolunu kaybedince arazide donarak öldü. Sümer'in cenazesi köylüler ve AFAD ekipleri tarafından karların içinde bulundu.

Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Yolgeçti köyünde yaşayan eşi yıllar önce ölen ve 1.5 yıl önce Alzheımer hastalığına yakalanan, 4 çocuk babası Mehrali Sümer, 16 Mart günü saat 16.00 sıralarında çıktığı evine bir daha geri dönmedi. Ailenin durumu jandarmaya bildirmesiyle Yolgeçti ve çevre köylerde arama çalışmaları başlatıldı. Yolgeçti köyüne komşu olan Yeşilyayla köyünde Fatih Kotan'a ait güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde Sümer'in araziye doğru gittiği belirlenince AFAD ekibi köylülerle birlikte araziye çıktı. Yapılan arama çalışmalarında Sümer'in cansız bedeni Yeşilyayla köyüne yaklaşık 3 kilometre mesafede karlar içerisinde bulundu. İlk incelemelerde donarak öldüğü tespit edilen Mehrali Sümer'in cansız bedeni yolun karla kaplı olması nedeniyle AFAD'a ait paletli araçla Yeşilyayla köyün getirildi. Mehrali Sümer'in cenazesi burada bekleyen ambulansla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Akın Sümer babasının cansız bedenini görevlilerle birlikte ambulansa taşıdı. - Erzurum

Kaynak: DHA