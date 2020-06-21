Alzheimer hastası babası için sıvı geçirmeyen iç çamaşırı üretti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alzheimer hastası babası için sıvı geçirmeyen iç çamaşırı üretti

DENİZLİ'de ev kadını Belgin Kasapoğlu, alzheimer hastası olan ve idrar kaçırma rahatsızlığı nedeniyle yatağı ve kıyafetleri ıslanan babasının kullanabilmesi amacıyla sıvı geçirmeyen iç çamaşırı üretti.

Alzheimer hastası babası için sıvı geçirmeyen iç çamaşırı üretti
21.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:57

DENİZLİ'de ev kadını Belgin Kasapoğlu, alzheimer hastası olan ve idrar kaçırma rahatsızlığı nedeniyle yatağı ve kıyafetleri ıslanan babasının kullanabilmesi amacıyla sıvı geçirmeyen iç çamaşırı üretti. Üretim aşamasındayken babasını kaybeden Kasapoğlu, "Babam için mücadele ederek bu külotu ürettim. Belki babama faydalı olamadı, ona yetiştiremedim ama başka hastalara faydalı olabilirim. Babamın yaşadığı zorlukları onlar yaşamasınlar" dedi.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan ev kadını Belgin Kasapoğlu, 15 yıl önce Alzheimer tanısı konan babası Şevket Yılmaz'ın (86) bakımını üstlendi. Evli ve iki çocuk annesi, geceleri idrar kaçırıp yatağını ıslatmaya başlayan yatalak babasını yaşadığı sıkıntıdan kurtarmak için çalışmaya başladı. Yağmurluk ve şemsiye kumaşından sıvı geçirmeyen külot üretmeye çalışan Kasapoğlu denemelerinde başarılı olamadı. Yaptığı çalışmalardan sonuç elde edemeyen Kasapoğlu'nun, babası Şevket Yılmaz geçen şubat ayında yaşamını yitirdi. Babasını kaybetmesine rağmen 'pes' etmeyen Kasapoğlu, geçen ay su geçirmeyen kumaştan antibakteriyel külot üretmeyi başardı.

Ürünü hakkında bilgi veren Kasapoğlu, külotun antibakteriyel, yırtılmaz ve yıkanabilir olduğunu bu konuda gereken testlerin yapıldığını belirtti.  Yılmadan çalıştığının ve başarıya ulaştığını belirten Kasapoğlu, "Babama bezini bağlayıp öyle yatırıyorduk. Sabah kalktığımızda üzeri ve yatağı idrar kaçırdığı için ıslanıyordu. Bir alzheimer hastasını temizlemek, her gün banyo yaptırmak çok zordur. Piyasada bulamadığım için böyle bir ürün yapmaya karar verdim. Babam idrar kaçırdığı için üzeri ıslanıyordu. Bez kullanıyorduk ancak sızan idrardan sürekli üzeri ıslanıyordu. Onu bu nedenle sürekli yıkamak, zorlamak beni üzüyor ve zor geliyordu" dedi.'BABAMIN YAŞADIĞI ZORLUKLARI ONLAR YAŞAMASINLAR'

Yaklaşık 2 yıldır şu geçirmeyen iç çamaşırı üretmek için çalıştığını belirten Kasapoğlu, faydalı model olarak ürünü için tescil başvurusunda bulunduğunu dile getirdi. Seri üretime geçerek babasının durumundaki kişileri rahatlatmak istediğini ifade eden Kasapoğlu, "Babam için bu konuda çok mücadele ettim. Su geçirmeyeceğini düşünerek şemsiyeyi bozup, külot yapmayı denedim. Balıkçıların kullandığı yağmurluk ile yapmaya çalıştım. Hep başarısız oldum. Daha sonra yaptığım araştırmalar sonucu sıvı geçirmez bir kumaş buldum. Bu kumaşı üreten firmadan temin edip sıvı geçirmeyen bir külot yaptım. Babam geçen 18 Şubat'ta vefat etti. Yıkıldım, düştüm kalktım ama yılmadım. Babam için mücadele ederek bu külotu ürettim. Belki babama faydalı olamadı, ona yetiştiremedim ama başka hastalara faydalı olabilirim. Onların hayatını kolaylaştırabilirim. Onlara destek olmuş olurum. Babamın yaşadığı zorlukları onlar yaşamasınlar" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak Haber
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu Haber
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Haber
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Film değil gerçek! 'Sazan sarmalı' yöntemiyle 14 bin lira dolandırdılar
Film değil gerçek! "Sazan sarmalı" yöntemiyle 14 bin lira dolandırdılar
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Son Dakika: LGS nedeniyle 81 ilde uygulanan 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Bakan Akar, 'Fransız savaş gemisine taciz' iddiasına sert yanıt verdi
Bakan Akar, "Fransız savaş gemisine taciz" iddiasına sert yanıt verdi
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Çocukluk arkadaşı tarafından evinden çağrıldı, 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu
Babasının pompalı tüfeğiyle oynayan 6 yaşındaki çocuk kendini kafasından vurdu
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
Ünlü anketçi Hakan Bayraktar'dan 1 yıl sonra gelen itiraf: Teke tek çağırdım, 5 kişi gelip saldırdılar
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Muş'ta sürü halinde görülen çalı çekirgeleri büyük korkuya neden oluyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Celal Adan Bülent Turan Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Yılmaz Vural Nihat Özdemir Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Alzheimer hastası babası için sıvı geçirmeyen iç çamaşırı üretti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 15:27:01. #1.14#
title