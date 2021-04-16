Alzheimer hastası adamın ısınmak için yaktığı soba sonu oluyordu
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Alzheimer hastası adamın ısınmak için yaktığı soba sonu oluyordu

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN - Haberler | 3. Sayfa

Alzheimer hastası adamın ısınmak için yaktığı soba sonu oluyordu 95 yaşındaki adamın yaşadığı ev alev alev yandı Alevlerin arasında kalan yaşlı adamı çocukları kurtardı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 95 yaşındaki Alzheimer hastası adamın ısınmak için yaktığı sobadan çıkan yangın, evini küle çevirdi.

Alzheimer hastası adamın ısınmak için yaktığı soba sonu oluyordu

95 yaşındaki adamın yaşadığı ev alev alev yandı

Alevlerin arasında kalan yaşlı adamı çocukları kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 95 yaşındaki Alzheimer hastası adamın ısınmak için yaktığı sobadan çıkan yangın, evini küle çevirdi. Çocuklarının alevlerin arasından kurtardığı yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Seda Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında yalnız yaşayan Alzheimer hastası Azimet Ç. sahur için uyandığında ısınmak amacıyla sobayı yakmak istedi. Vatandaşın yaktığı sobadan bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaşlı adamı alevlerin arasından çocukları kurtardı

Aynı binada yaşayan Azimet Ç.'nin çocukları ise yangını fark edince, eve girerek babalarını alevlerin arasından kurtardı. Dumandan etkilenen Azimet Ç. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında binanın çatı katı kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Alzheimer hastası adamın ısınmak için yaktığı soba sonu oluyordu
Alzheimer hastası adamın ısınmak için yaktığı soba sonu oluyordu
Alzheimer hastası adamın ısınmak için yaktığı soba sonu oluyordu
Alzheimer hastası adamın ısınmak için yaktığı soba sonu oluyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA TAŞÖREN

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