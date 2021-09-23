Alzheimer hastası adamın evinden 3 kamyon çöp çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alzheimer hastası adamın evinden 3 kamyon çöp çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alzheimer hastası adamın evinden 3 kamyon çöp çıktı

Alzheimer hastası olan ve aynı zamanda Kompulsif Biriktirme (çöp toplama) hastalığı bulunan 85 yaşındaki Yılmaz T.'nun evinden üç kamyon çöp çıktı.

Alzheimer hastası olan ve aynı zamanda Kompulsif Biriktirme (çöp toplama) hastalığı bulunan 85 yaşındaki Yılmaz T.'nun evinden üç kamyon çöp çıktı. Yunusemre Belediyesine teşekkür eden oğul Halit T. babasının evinin artık temiz olduğunu belirtti.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalar ile adından söz ettiren Yunusemre Belediyesi, vatandaşlarını yalnız bırakmıyor. Alzheimer hastası olan ve aynı zamanda Kompulsif Biriktirme (çöp toplama) hastalığı bulunan 85 yaşındaki Yılmaz T.'nun evinde biriken çöpleri Yunusemre Belediyesi temizledi. Yaşlı adamın evinden üç kamyon çöp çıkarılırken; ev temizlenerek kullanılabilir hale getirildi. Babasının Alzheimer hastası olduğunu ve aynı zamanda Kompulsif Biriktirme hastalığının bulunduğunu belirten oğlu Halit T., çalışmalarından dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür ederek şunları söyledi: "Babam 85 yaşında. Kendisi Alzheimer hastası. Alzheimer hastalığının yanında babamda Kompulsif biriktirme hastalığı var. Bulduğu çöpleri eve toplamış. Temizleyerek başa çıkamadık. Biz de Yunusemre Belediyesi'nden yardım talebinde bulunduk. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve Yunusemre Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ediyorum. Babamın evinden üç kamyon çöp çıktı. Belediyemiz sayesinde babamın evi tertemiz oldu." - MANİSA

Alzheimer hastası adamın evinden 3 kamyon çöp çıktı

Alzheimer hastası adamın evinden 3 kamyon çöp çıktı

Alzheimer hastası adamın evinden 3 kamyon çöp çıktı

Alzheimer hastası adamın evinden 3 kamyon çöp çıktı

Alzheimer hastası adamın evinden 3 kamyon çöp çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Cansu Dere Oğuzhan Koç Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Stefan Kuntz Ali Palabıyık Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Şenol Güneş Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Alzheimer hastası adamın evinden 3 kamyon çöp çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 16:26:02. #1.17#