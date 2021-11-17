Kayıp alzaymır hastası 89 yaşındaki kadın, 4 saatte bulundu - Haberler
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Kayıp alzaymır hastası 89 yaşındaki kadın, 4 saatte bulundu

Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün kaybolan 89 yaşındaki D.E., jandarmanın 4 saat süren çalışmasıyla patikada yürürken bulundu.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde dün kaybolan 89 yaşındaki D.E., jandarmanın 4 saat süren çalışmasıyla patikada yürürken bulundu.

Taşağıl Mahallesi Orman Deposu mevkiine dün, oğlu ve geliniyle birlikte zeytin toplamaya giden Alzaymır hastası D.E., saat 14.00 sıralarında kayboldu. Oğlu C.E. ve gelini bahçenin etrafında yaptıkları aramada annelerini bulamayınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Komando Timi, Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

İz köpekleriyle 4 saat süren arama çalışmaları sonucu D.E., kaybolduğu bölgenin yaklaşık 3 kilometre uzağında, Arapbeleni Karabunar mevkiindeki patikada yürürken bulundu. Hastaneye sevk edilen D.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kayıp alzaymır hastası 89 yaşındaki kadın, 4 saatte bulundu

Kayıp alzaymır hastası 89 yaşındaki kadın, 4 saatte bulundu

Kayıp alzaymır hastası 89 yaşındaki kadın, 4 saatte bulundu

Kayıp alzaymır hastası 89 yaşındaki kadın, 4 saatte bulundu

Kayıp alzaymır hastası 89 yaşındaki kadın, 4 saatte bulundu

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Demirören Haber Ajansı / Mithat Abakan - Son Dakika Haberleri

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