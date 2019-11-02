Alzheimer hastası 6 gündür kayıp

02.11.2019 12:26

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan alzheimer hastası Şükrü Şen'den (74), 6 gündür haber alınamıyor.

Çorlu'da yaşayan 2 çocuk babası Şükrü Şen, geçen pazar günü, evden, Marmara Ereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki yazlıklarında bulunan çiçeklere bakmak için çıktı. Şen, geri dönmedi. Aile de kayıp başvurusunda bulundu. Ancak alzheimer hastası Şükrü Şen'den 6 gündür haber alınamıyor. Şen'in oğlu Şener Şen, babasıyla en son evden çıktığı günün gecesi telefonla konuştuğunu anlatarak, "Babam çiçek ve bahçe işlerini sevdiği için geçen hafta pazar günü evden otobüsle yazlığımıza gitti. Gece gelmeyince aradık. Kaybolduğunu anlayınca çevrede ne olduğunu sordum. Dere, trafo ve benzinlik olduğunu söyledi. Bu tarif ettiği yerler, yazlık evimize yakın yerler. Telefon kapandıktan sonra ulaşamadık. Şarjının bittiğini düşündük. Kayıp müracaatında bulunduk. Bu sırada biz de kendi imkanlarımızla aramaya başladık. AFAD ve jandarma ekipleri arama yaptı. Görenlerden bizlere ulaşmalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA