Alzheimer hastalığı, salgın döneminde daha hızlı arttı!

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Geriatri Ana Bilim Dalı doktorlarından Doç. Dr. Sevnaz Şahin, Alzheimer hastalığının Covid-19 salgın döneminde daha hızlı devre atladığını ve yeni tanılarda artma olduğunu söyledi.

Hastalığın hızlı ilerlemesinin nedenini ise yaşlıların daha az sosyalleşmesi ve yakınlarıyla her istediği zaman görüşememesine bağladı.

Melmira Yaşlı Bakım Merkezi'nin aylık eğitim seminerlerinin bu ayki konuğu, Ege Üniversitesi Geriatri Ana Bilim Dalı Üyesi ve Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sevnaz Şahin'di. Çevrimiçi gerçekleştirilen seminerin konusu ise Alzheimer hastalığıydı. Doç. Dr. Sevnaz Şahin, Alzheimer hastalığı hakkında bilgi verdi ve hasta yakınlarının sorularını yanıtladı. Doç. Dr. Sevnaz Şahin Alzheimer hastalığına yakalanmanın birçok faktörünün olduğunu belirtti. Şahin "Hastalığın en önemli risk faktörü ileri yaştır. Kontrolsüz şeker, kontrolsüz tansiyon, kafa travması ve yüzde 10'luk ise genetik faktör sebep oluyor. Sadece genetiğe bağlı bir hastalık değil, ileri yaşın getirdiği hastalıklardan bir tanesidir. Türkiye'de her geçen gün yaşam oranları artıyor buna göre erkekler 78, kadınlar ise 81 yaşına kadar uzun yaşam sürebiliyor. Yaşam sürelerinin uzaması beraberinde bir takım hastalıklarda getiriyor. Alzheimer hastalığı da bunlardan biri.

Pandemi Dönemi Hastalık Arttı

Doç. Dr. Sevnaz Şahin "Pandemi döneminde yeni tanılarda artma ve hastalığın seyrinde çabuk ilerlemelere şahit oluyoruz. Bunun nedenini ise yaşlı insanların daha az sosyalleşmesine, daha dar bir çevrede hayatlarını sürdürmesine ve aileleri ile her zaman görüşememesine bağlıyoruz. Bu hastalık yavaş yavaş seyreden kronik bir hastalık, araya giren bazı faktörler hastalığı hızlandırıyor. Hızlanma sebepleri arasında yer değiştirme yani hasta 3 ay bir çocuğunda kalıyor 3 ay diğer çocuğunda, bu hastayı olumsuz etkiliyor mümkünse yaşadığı yerde bakılmasını istiyoruz biz hastaların. Yer değişikliği yapılmadan komşusu ile bakkalı ile taşınmadan, oradan oraya gitmeden hastalığın tedavisi gerçekleştirilmeli. Psikolojik travmalar etkileyebiliyor, ameliyat olması anestezi alması da hastalığın çabuk ilerlemesini sağlayan faktörler.

Alzheimer'a Yakalanmamak İçin Bunları Yapın

Herkesin merak ettiği soru Alzheimer olmamak için ne yapmalıyım? Tamamen önleyici bir faktör yok, fakat yapılan araştırmalarda biz şunu görüyoruz ki eğitim düzeyi arttıkça hastalığın riski azalıyor. Zihni sürekli yeni şeylere açık tutmak, tansiyon ve şekerin kontrol altına alınmış olması, sosyalleşmek, Akdeniz tipi beslenme yani balık ağırlıklı, zeytinyağı ve koyu yeşil yapraklı sebzeler ile beslenme, sigaradan uzak durmak, kalp sağlığını korumak, çünkü damar sağlığını korumak aynı zamanda beyin sağlığını korumak demek, kanıta dayalı verimiz henüz az olsa da hindistancevizi ve yağı tüketmek, köri baharatı tüketmek Alzheimer olmamak için olumlu etkilerinden bahsedilmektedir" diye konuştu. Hastalık kendini nasıl gösteriyor sorusuna da yanıt veren Şahin "Her unutkanlık Alzheimer değildir. Çok fazla kafa karışıklığı, unutkanlık olunca, mesela evin yolunu bulamıyorsanız, bir kelime dilinizin ucuna gelip de söyleyemiyorsanız, endişeleniyoruz. Unutkanlık ile ilgili en ufak bir tereddütünüz varsa lütfen bir doktora başvurun.

Profesyonel Destek Alın

Özellikle hastalığın ileriki dönemlerinde bakım veren hasta yakınlarında ciddi tükenmişlik görebiliyoruz. Bir süre sonra hastalar yatalak kalabiliyor, yutma yetisini unuttuğu için yemek yeme güçlükleri olabiliyor. Bu tür durumlarda imkanınız varsa profesyonel destek alın" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler