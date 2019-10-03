Alzheimer hastalarına Mehteran ekibinden sürpriz

03.10.2019 11:44

Nazilli Belediyesi Mehter Takımı, ilçedeki alzheimer hastalarına sürpriz yaptı.



Yaşlılar Haftası etkinlikleri kapsamında Dr. Rıza Arpaz Alzheimer Hastaları ve Aileleri İçin Buluşma ve Danışmanlık Merkezi'nde gelen Mehteran bölüğünün konseri yoğun ilgi gördü. Mehter Takımı'nın gösterilerini ilgiyle izleyen ve zaman zaman eşlik eden yaşlılar, gönüllerince eğlendi.



Nazilli'nin yaş ortalamasının yüksek olduğuna dikkat çeken Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Yaşlılarımızın hem sağlık alanında hem de sosyal anlamda yaşam standartlarının yükselmesi büyük önem taşıyor. Bu noktada Nazilli Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerini çok önemsiyoruz. Vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmek ve gerek kendilerini gerekse ailelerini desteklemek adına merkezimizde başarılı bir hizmet veriyoruz. Kıdemli yurttaşlarımız, tarihimizin yaşayan tanıkları yaşlılarımızın mutluluğu, huzurlu bir yaşam sürmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü bir kez daha kutluyor, tüm yaşlılarımıza sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA