Alzheimer hastaları tıbbi aromatik bitkiler dikti

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi Mavi Ev'de hasta ve hasta yakınları aromatik bitkiler dikti. Lavanta, biberiye, kekik ve adaçayı fidanlarını Mavi Ev'in bahçesine diken alzheimer hastaları, etkinliğin kendilerini toprakla uğraştıkları günlere götürdüğünü söyledi. Bitkilerin bakımlarını da alzheimer hastaları yapacak, aromatik bitkilerin kokuları ise tedavilerinde önemli bir yer tutacak.

"Proje en başında fayda sağladı"

Pandemi döneminde Mavi Ev'i kapatmak zorunda kaldıklarını söyleyen Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Ethem Sardoğan, "Alzheimer hastaları ve yakınları da bu durumdan olumsuz etkilendi. Merkezimizi tekrar açtığımızda çok mutlu oldular. Alzheimer hastalarını rehabilite etmek için aromatik bitkileri bahçemize diktik. Toprağa dokunmaları hastalarımızı çok mutlu etti. Projemiz daha en başında fayda sağlamış oldu" dedi.

"Bitki bakımlarını hastalar yapacak"

Mavi Ev'de alzheimer hastalarının tedavilerinde gerekli olabilecek çalışmayı sağlamak için küçük bir bahçe tesis ettiklerini söyleyen Bitkisel Üretim ve Şube Müdürü Saadet Tuğrul Ay, dikime 100 bitki ile başladıklarını bitki sayısını arttıracaklarını söyledi. Ay, "Buraya kokulu bitkiler olan adaçayı, kekik, biberiye ve lavanta diktik. Bunlara ek olarak keçiboynuzu ve defne eklemeyi planlıyoruz. Bu bitkilerin kokusunun alzheimer hastaların tedavisinde etkili olduğu belirtiliyor. Bu bitkilerin bakımları bizim gözetimimizde hastalar tarafından gerçekleştirecek. Bitkileri kopartıp çaylarını yapabilecekler" diye konuştu.

"Bitki kokuları tedavi ediyor"

Mavi Ev Birim Sorumlusu Gerontolog Cüneyt Güven, alzheimer sürecinde kokunun çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Hastalığı rehabilite edici kokusu olan bitkiler diktik. Özellikle biberiye diktiğimiz bitkiler içinde çok önemli. Küçük çocuklarda yapılan çalışmalarda biberiye koklatıldığında hafızanın daha iyi olduğu, bilgilerin daha iyi öğrenildiği belirlenmiş. Diktiğimiz bitkilerin hastalarımızı rehabilite edici ve tedavilerine pozitif katkı sağlayacak özelliği bulunuyor" dedi.

"Mavi ev eşimi mutlu ediyor"

Eşinin alzheimer hastası olduğunu söyleyen Nihan Erkan, "Burası çok güzel. Eşim buradan eve döndüğünü zaman çok mutlu hissediyor. Buraya gelmediği zamanlarda kendisin üzgün hissediyor. Biz köy çocuğuyuz, bu tür aktiviteler hepimizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.