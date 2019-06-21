Alzheimer hastaları profesyonel dansçıları aratmadı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından dünya alzheimer farkındalık ayı münasebetiyle düzenlenen etkinliğe katılan alzheimer hastaları danslarıyla profesyonellere taş çıkarttı.

Alzheimer Hastaları ve Yakınları Buluşma Merkezi'nde (Moral Evi) gerçekleştirilen program, merkezden destek alan hastaların sunduğu gösterilerle renklendi. Dünya alzheimer farkındalık ayı kutlama programında gerçekleşen etkinlikte müzik ritmiyle dans eden alzheimer hastaları eğlenceli anlar yaşadı. Oyunları ile gençlere ve profesyonel dansçılara taş çıkartan hastalar uzun süre alkışlandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA