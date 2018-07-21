Alzheimer Gündüz Yaşam Ve Sosyal Aktivite Merkezi Hizmete Veriyor

Altınova Mahallesi'nde faaliyete geçen Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi'nde günün belli bölümlerinde Alzheimer hastası vatandaşlar ailelerinden alınıyor ve gün boyunca kendi yaşıtları ile vakit geçirerek hobilerini geliştirebiliyor. Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi'nde ayrıca uzman hekim, hemşire ve hastabakıcılar da sürekli hizmet veriyor.

TRAKYA DA YİNE BİR İLK YİNE SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ

Trakya'da bir ilk olan Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi ile ilgili konuşan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Amacımız ilçemiz sınırlarında Alzheimer hastalığına yakalanmış olan kişilerin yaşam enerjilerini yenilemek. Kaliteli zaman geçirip zihinsel rehabilitasyon ile hastalıklarının evre atlamasını geciktirmek ve Alzheimer hastalarına bakım hizmeti veren yakınlarının üstlerindeki yükü bir nebze de olsun azaltarak destek olmak istiyoruz," açıklamasında bulundu.

EŞKİNAT: "ÇOCUKLARIMIZ İLE BÜYÜKLERİMİZE HAYAT ENERJİSİNİ YENİDEN AŞILAYACAĞIZ"

Aynı kampus içinde yer alan Çocuk Akademisi ile Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi'nin Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade eden Başkan Eşkinat, "Adını Osman Tabak Kampusu olarak belirlediğimiz bu yaşam alanında çocuklarımız ile büyüklerimiz aynı bahçeyi kullanıyor. Bu belki de Türkiye'de bir ilk. Biz burada Alzheimer hastalığına yakalanmış büyüklerimizi hayattan koparmayacağız. Aksine aynı bahçedeki çocuklarımız ile hayat enerjisini yeniden aşılayacağız," ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Altınova Mahallesi Seray Sokak No: 9/2 adresinden başvuruların devam ettiği Alzheimer Gündüz Yaşam ve Sosyal Aktivite Merkezi, Alzheimer hastası vatandaşlara hafta içi 09.30 – 16.00 saatleri arasında hizmet veriyor.