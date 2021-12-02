Alzaymır hastası kayıp kadın jandarma tarafından bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alzaymır hastası kayıp kadın jandarma tarafından bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alzaymır hastası kayıp kadın jandarma tarafından bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan alzaymır hastası 81 yaşındaki kadın,jandarma ekipleri tarafından bulunup ailesine teslim edildi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan alzaymır hastası 81 yaşındaki kadın,jandarma ekipleri tarafından bulunup ailesine teslim edildi.

Çatallar Mahallesi muhtarının alzaymır hastası olan H.K. isimli kadının kaybolduğu ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerinin vatandaşlarla beraber yaptığı arazi araması neticesinde H.K., ikametinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta zeytin bahçesinde bulundu. Yapılan sağlık kontrolünde durumunun iyi olduğu belirlenen 81 yaşındaki kadın ailesine teslim edildi. - ANTALYA

Döner bıçağıyla restorana girip kendini içeriye kilitleyen şahıs ikna sırasında ayağına savcı istedi

Döner bıçağıyla restorana girip kendini içeriye kilitleyen şahıs ikna sırasında ayağına savcı istedi

 1 aylık bebeğin sobada yakıldığı ev görüntülendi! Jandarma kuş uçurtmuyor

1 aylık bebeğin sobada yakıldığı ev görüntülendi! Jandarma kuş uçurtmuyor

 Kanser sebebiyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki kızın cenaze namazını babası kıldırdı

Kanser sebebiyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki kızın cenaze namazını babası kıldırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title