Alzaymır hastası Emiş nine, yardım için evine gelenleri ölen oğlunun gönderdiğini zannetti
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Alzaymır hastası Emiş nine, yardım için evine gelenleri ölen oğlunun gönderdiğini zannetti

Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınında evinin çatısı kısmen zarar gören 90 yaşındaki alzaymır hastası Emiş Akbaş'ın kendisini ziyarete gelen dernek üyelerini 3 ay önce yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölen oğlunun yolladığını sanması çevredekileri duygulandırdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınında evinin çatısı kısmen zarar gören 90 yaşındaki alzaymır hastası Emiş Akbaş'ın kendisini ziyarete gelen dernek üyelerini 3 ay önce yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölen oğlunun yolladığını sanması çevredekileri duygulandırdı.

Karaöz Mahallesi'nde torunlarıyla yaşayan 90 yaşındaki 9 çocuk ve 17 torun sahibi Emiş Akbaş, 5 yıldır alzaymır hastası olarak yaşamını sürdürüyor.

Kovid-19 nedeniyle 3 ay önce oğlunu kaybeden ancak hastalığı nedeniyle çoğu zaman evladının vefat ettiğini unutan Akbaş'ın evinin çatısı, orman yangınında kısmen zarar gördü.

Bölgede yardım faaliyetlerini sürdüren Ala Hayat Minik Masumlar Derneğinin başkanı ve üyeleri, Emiş Akbaş'ı ziyaret etti.

Bir İhtiyacı olup olmadığını sorduğu Akbaş'tan, "Sizi oğlum mu gönderdi?" cevabını alan Dernek Başkanı Ayşegül Aksu ve üyeler, Emiş ninenin talebini yerine getirdi.

Aksu, AA muhabirine, yangının çıktığı ilk günden beri ailelere yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Çalışmaları devletin yetkilileriyle sürdürdüklerini, herkesin burada birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığını anlatan Aksu, Türkiye'nin her köşesinden insanlarının afet bölgesine giderek yardım ettiğini dile getirdi.

Aksu, 15 Temmuz darbe girişiminde sergilenen birlik ve beraberlik ruhunun burada da yaşatıldığını vurgulayarak, "Bir yandan acıya şahitlik ettik, diğer yandan birlikteliğin gururunu yaşadık. Devletimizin her kurumu burada ve bizler STK'lar olarak onlara (afetzedelere) 'Nasıl yardım ederiz?' buna çabaladık." dedi.

Çalışmalar sırasında tanıdıkları Emiş Akbaş'ın alzaymır hastası olduğunu, 3 ay önce hayatını kaybeden oğlunun öldüğünü çoğu zaman unuttuğunu öğrendiklerini anlatan Aksu, şöyle konuştu:

"Kendisiyle tesadüfen tanıştık. Bizi, oğlunun gönderdiğini sandı. Oğlu vefat etmeden önce çuvallarla bez alarak kendisine getirirmiş. Biz ona bez temin ettik fakat neden çuvalla getirmediğimizi sordu, oğlu çuvalla getirirmiş çünkü. Biz de kendisine oğlunun yaptığı gibi aldığımız bezleri çuvala koyarak getirdik." diye konuştu.

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Alzaymır hastası Emiş nine, yardım için evine gelenleri ölen oğlunun gönderdiğini zannetti
Alzaymır hastası Emiş nine, yardım için evine gelenleri ölen oğlunun gönderdiğini zannetti
Alzaymır hastası Emiş nine, yardım için evine gelenleri ölen oğlunun gönderdiğini zannetti
Alzaymır hastası Emiş nine, yardım için evine gelenleri ölen oğlunun gönderdiğini zannetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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