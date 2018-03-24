Alzaymır Hastalarına "Moral Evi"

GAZİANTEP(AA) - ÖZKAN BEYER - Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının desteğiyle kurduğu "Moral Evi", alzaymır hastalarının daha mutlu vakit geçirmelerine katkı sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, alzaymır hastaları için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında "Moral Evi Projesi"ni hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde alzaymırlılara gündüz bakım evi hizmeti sunulacağını, hastaların sosyal yaşamlarını kolaylaştıracak, sosyal hayata adaptasyonlarını sağlayacak türden çalışmalar içerisinde olacaklarını aktardı.

Tolay, projenin altyapısını oluştururken kentteki alzaymır hastalarına yönelik bir araştırma içerisine girdiklerini ifade ederek, şunları anlattı:

"Gaziantep'te kayıtlı bin civarında alzaymır hastası var. Kayıt dışında olanlar da vardır. Merkezimiz açıldıktan sonra daha fazla kişiye ulaşacağız. İlk planda yaklaşık bin civarında kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Alzaymır çağımızın hastalığı. Kadının da iş hayatına atılmasından sonra yaşlılarımıza evde bakacak kimse kalmıyor. Türk geleneklerine göre de yaşlılarımızı dışarıya bırakamıyoruz. Bu yaşlılarımızın da bakıma ihtiyacı var. Gündüzleri tek başına kalamıyorlar. Merkezimizde bu kişilere yönelik el sanatları, spor, gezi, okuma-yazma ve zihinlerini geliştirecek türden atölyeler kurarak, onların daha keyifli ve verimli zaman geçirmelerini sağlayacağız. Yaptığımız çalışmalarla hastalarımızın sosyal hayattan kopmamalarını sağlayacağız."

"Engelsiz bir kent olmak için çalışıyoruz"

Tolay, bakanlığın belediye ile beraber 2 milyon 600 bin lira bütçe ayırdığını belirterek, tesiste aralarında psikolog, sağlık memurları, sertifikalı yaşlı bakıcılarıyla birlikte 20 personelin görev alacağını aktardı.

Altyapısı tamamlanan tesisin 15 gün içerisinde açılacağını dile getiren Tolay, "Biz engelsiz bir Gaziantep yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Şehrimizi kadın dostu kent, bebek dostu kent ve ardından engelsiz bir kent olması için çalışıyoruz. Alzaymır hastalarımızın, en azından hastalıklarının ilerlemesini yavaşlatmak istiyoruz. Yaşam kalitelerini artırarak, daha keyifli ve verimli zaman geçirmelerini hedefliyoruz. Temel amacımız budur." diye konuştu.

Hasta yakınlarının da hayattan kopmayacaklarını aktaran Tolay, böylece kentteki yaşlanmanın daha sağlıklı ve aktif olmasını sağlayacakların belirtti. Tolay, ileri yaştakilerin zamanla yaşamdan uzaklaştığını ve yaşlılık depresyonuna girdiğini aktararak, bunun önüne geçmek istediklerini söyledi.