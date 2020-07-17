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Alya Onist'in yüzde 25'inin satışı 2 ayda tamamlandı

Alya Onist satışlarında 2 aydır rekor yükseliş yaşanırken, projenin yüzde 25'i iki ayda satıldı.

Alya Onist'in yüzde 25'inin satışı 2 ayda tamamlandı
17.07.2020 10:33 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:36

Alya Onist satışlarında 2 aydır rekor yükseliş yaşanırken, projenin yüzde 25'i iki ayda satıldı.

Akkuş Gayrimenkul'den yapılan açıklamaya göre şirketin, Lübnanlı ortağı El Khatip Group ile birlikte kurduğu Boss4 Gayrimenkul'ün olgunluk dönemi eseri olan Alya Onist'e yatırımcı akını yaşanıyor.

Destek paketinin sunduğu, 0,64 faiz oranı, 12 ay ödemesiz 180 ay vadeli ödeme avantajını, kişiye özel ödeme seçenekleriyle destekleyen projenin satışlarında, 2 aydır rekor bir yükseliş yaşıyor.

Hemen tapu özelliğine sahip projenin yüzde 25'inin satışı, bu dönemde tamamlanırken, geçen yılın aralık ayında satışa çıkan projenin yaklaşık yüzde 75'lik kısmının satışı gerçekleşmiş oldu.

Teslimlerin eylül ayında başlayacağı projede daire fiyatları, 600 bin TL'den başlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, destek paketine ek olarak sundukları kişiye özel ödeme seçenekleri ile hemen tapu avantajının yatırımcı taleplerini daha da yukarıya taşıdığını bildirdi.

Pandeminin, bir konutta aranan özellikleri değiştirdiğini belirten Akkuş, şunları kaydetti:

"Yatırımcılar, daha çok yeşil alanı olan, geniş bahçeli ve tamamlanmış konutlar arıyor. Alya Onist projemiz, sunduğu mahalle konsepti ve teslimlerin eylülde başlayacak olmasıyla bu beklentiyi karşıladı. Son 2 ayda, projemizin yüzde 25'inin satışını tamamlandık. Alya Onist, destek paketine ilk dahil olan projelerden biri oldu. Projemizde destek paketinin sunduğu avantajlara ek olarak kişiye özel ödeme seçeneklerini de yatırımcılarımızla buluşturduk.

Projemizin konumu ve donanımı ile pandemi döneminde oluşan daha büyük, geniş bahçeli ve yeşil alanı bol konut beklentisine bütünlüklü olarak cevap vermesi de talebi tetikledi. 2 ayda projemizin satışlarında ciddi bir mesafe kat ettik. Projemize yönelik talep, beklentimizin çok ötesinde bir artış gösteriyor. Satış ofisimizdeki hareketliliğe yetişmekte zorlanıyoruz. Projemizin kalan kısmının satışını ağustos sonuna kadar tamamlayacağımızı söyleyebiliriz."

Verilen bilgiye göre, yatay mimarinin en modern örneğini sunan Alya Onist, az katlı yatay mimari konseptinde yer alan bahçeli daireleriyle geleneksel mahalle konseptinden izler içeriyor.

En modern yapım teknikleri kullanılarak tasarlanan proje, içerisinde yer alan fitnesscenter, çocuk oyun alanı sauna, yüzme havuzu, basketbol ve futbol sahası gibi sosyal donatı alanlarının yanı sıra, sahip olduğu özel çevre düzenlemesi ve peyzajıyla da da bu konsepti tamamlıyor.

Kaynak: AA

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