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Alya Onist'in tamamlanan dubleksleri yatırımcılarla buluşuyor

Akkuş Gayrimenkul'ün Lübnanlı El Khatib Group ile birlikte kurduğu BOSS4 Gayrimenkul'ün projesi Alya Onist'in 20 adet dubleks dairesi satışa sunuldu.

Alya Onist'in tamamlanan dubleksleri yatırımcılarla buluşuyor
12.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:28

Akkuş Gayrimenkul'ün Lübnanlı El Khatib Group ile birlikte kurduğu BOSS4 Gayrimenkul'ün projesi Alya Onist'in 20 adet dubleks dairesi satışa sunuldu.

Akkuş Gayrimenkul'ün açıklamasına göre, inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere olan projede 3+2, 5+2 ve 6+2 büyüklüğe sahip dubleks konutlar, 970 bin TL'den başlayan fiyatlarla yatırımcılarla buluştu.

Yüzde 70'lik kısmının satışının tamamlandığı proje, konumu ve donanımıyla Beylikdüzü'nün prestij projesi olarak gösteriliyor. Beylikdüzü'nün en çok değerlenen bölgesi, Yakuplu-Gürpınar hattında hayata geçirilen Alya Onist; konsepti, donanımı ve yatırımcıya sunduğu yüksek katma değeriyle yatırım ve oturum odaklı yatırımcıları bir araya getiriyor.

Sahip olduğu yatay mimari tasarımı, geniş bahçeli dairelerinden oluşan geleneksel mahalle konsepti ile de pandemi döneminde oluşan yeni konut trendine cevap veriyor. 120 ila 290 metrekare arasında 2+1'den 6+2 büyüklüğe kadar uzanan toplam 106 daire bulunan projenin 5+2 ile 6+2'den oluşan dubleks dairelerinin metrekare aralıkları 190 ila 300 arasında değişiyor.

"Pandeminin ortaya çıkardığı konut beklentisini tam olarak karşılıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, BOSS4 Gayrimenkul'ün olgunluk dönemi eseri olan Alya Onist'in pandemi döneminde ortaya çıkan yeni konut beklentisini her yönüyle karşıladığını bildirdi.

Akkuş, 7 bin metrekarelik alan üzerinde, 8 blokta inşa ettikleri projeyle destek paketine ilk dahil olan firmalardan biri olarak çok başarılı bir satış grafiği çizdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Pakete ek olarak sunduğumuz kişiye özel ödeme seçenekleriyle yatırımcılarımızı bütçelerini sarsmadan kazançlı bir yatırımla buluşturduk. Sunduğumuz hemen tapu avantajı da talebe yol gösterdi. Sahip olduğu geniş bahçesi ve yeşil alanla zenginleştirilmiş sosyal donatı alanı projemizin bir diğer avantajlı yönünü oluşturdu. Satışlarımızın ivme kazandığı haziran ve temmuzda projemizin neredeyse tamamının satışını gerçekleştirdik."

Merkezi lokasyondaki projede teslimler eylülde başlayacak

Verilen bilgiye göre, Alya Onist, sunduğu yatay mimari konsept ve yüksek katma değer ile bölgedeki diğer projelerden ayrışıyor. 120 ila 290 metrekare arasında değişen, 2+1, 3+1, 4+1, 4+2, 5+2, 6+2 büyüklükte, 8 blokta toplam 106 konut olarak tasarlanan proje, bu donanımıyla çekirdek ailelerin de, kalabalık ailelerin de beklentisini tek başına karşılıyor.

Teslimlerin eylülde başlayacağı Alya Onist, merkezi lokasyonuyla da yatırımcıları cezbediyor. 600 yat bağlama kapasitesine sahip West İstanbul Marina'ya yürüme mesafesinde bulunan proje; okullar bölgesine, İDO iskelesine, Büyükçekmece ve Yaşam Vadisi'ne 2 dakika, toplu taşıma alternatiflerine ve TEM bağlantı yoluna 7 dakika, E-5 bağlantı yoluna 5 dakika, Ambarlı Limanı'na 4 dakika, en yakın eğitim kurumlarına 1 dakika, hastanelere 5 dakika uzaklıkta yer alıyor.

Kaynak: AA

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