Alya Grandis'te üst düzey yaşam başladı

11.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:14

Akkuş Grup, Lüblanlı El Khatip Grup ortaklığıyla kurduğu BOSS4 Gayrimenkul İnşaat'ın ilk projesi olan Alya Grandis'in inşaatını tamamlayarak, projede teslimlerini gerçekleştirdi.

Akkuş Grup'tan yapılan açıklamaya göre, proje kalabalık ailelere hitap eden dubleks daire seçenekleriyle, bölgedeki diğer projelerden ayrışıyor. Akkuş Gayrimenkul ile Lübnanlı El Khatip Grup ortaklığıyla kurulan BOSS4 Gayrimenkul İnşaat'ın imzasını taşıyan Alya Grandis, ortaklığın ilk markalı konut projesi olma özelliğini taşıyor.

Projede yer alan ve 2 kata yayılan dubleks konutlar, "Büyük düşünenler" için geniş daire seçeneği sunuyor. 328 ve 372 metrekare büyüklüklere sahip, 6+2 ve 7+2 dublex konutlar, kalabalık aileler için ayrıcalıklı ve üst düzey bir yaşam alanı yaratıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, Akkuş Gayrimenkul olarak, 2017 yılında Lüblanlı El Khatip Grup ortaklığıyla kurdukları BOSS4 Gayrimenkul İnşaat'ın ilk projesi olan Alya Grandis'te yatırımcıları üst düzey yaşam alanlarıyla buluşturduklarını belirtti.

Akkuş, 100 milyon TL'lik yatırımla, 8 bin metrekarelik arsa ve 25 bin metrekarelik inşaat alanı üzerinde, 5 katlı, 10 blokta 100 daire olarak inşa ettikleri projenin inşaat teslimatını, sürecinden daha erken zamanda tamamladıklarını aktararak, "Erken teslimat bizim geleneğimiz haline geldi. Projemiz, temellerini attığımız günden bu yana, hem konumu hem de geniş daire seçenekleri ile bölgedeki diğer projeler arasında dikkat çekti. Projemizde büyüklükleri 144- 372 metrekare arasında değişen 3+1, 4+1, 6+2 ve 7+2 daire seçenekleri yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada verilen bilgilere göre, yanı başında bulunan bin dönümlük Yaşam Vadisi'ne 2 dakikalık bir mesafede yar alan projede; kapalı yüzme havuzu, kameriyeler, yürüyüş alanları, süs havuzları, çocuk oyun alanları, fitness salonları, basketbol ve voleybol sahaları, fitness merkezi, otopark, sauna, sosyal donatı alanları ve Türk hamamı bulunuyor.

7/24 güvenlik hizmetinin verildiği projede, kamera sistemi, duman ve yangın alarmı gibi önemli güvenlik sistemleri de bulunuyor. Deprem ve yalıtım yönetmeliğine uygun olarak, modern mimari konseptinde inşa edilen projenin bahçe katlarında, bahçe terasları yer alıyor. Ayrıca her dairede 2 balkon bulunuyor.

Alya Grandisprojesi, AVM, hastanelere ve eğitim kurumlarına çok yakın yakın mesafede yer alıyor. Metrobüse 7 dakika uzaklıkta bulunan proje, TEM bağlantı yoluna 5 dakika, civarında yer alan ToriumAVM'ye 10 dakikalık uzaklıkta konumlanıyor.

Kaynak: AA