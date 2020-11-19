Alvaro Morata kimdir? Alvaro Morata kaç yaşında, nereli?

Başarılı futbol yaşamı ilr Alvaro Morata kimdir? Alvaro Morata nereli kaç yaşında ve eşi kimdir?

Genç yaş millî takımlarda da İspanya için oynayan Morata, İspanya millî futbol takımı ile ilk maçına 15 Kasım 2014'te çıktı. A millî takımla 33 maça çıktı ve 17 gol atıp 4 asist yaptı. Başarılı futbol yaşamı ilr Alvaro Morata kimdir? Alvaro Moratanereli kaç yaşında ve eşi kimdir?

ALVARO MORATA KİMDİR?

Morata, Getafe'den 2008'de ayrıldı ve Real Madrid'in altyapısına geldi. Getafe'den önce ise Atlético Madrid'in altyapısında top koşturmaktaydı. 2010'da Real Madrid A Takımına çıkmayı başardı. 19 Temmuz 2014 tarihinde Juventus'la 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Juventus bu transfer için Real Madrid'e 20 milyon Euro ödemiştir. 2016 yaz transfer döneminde ise Real Madrid sözleşmesindeki geri dönüş opsiyonunu kullanarak oyuncuyu 30 milyon avro karşılığında transfer etmiştir. 19 Temmuz 2017 tarihinde Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ya 66 milyon avro transfer bedeliyle transfer olmuştur. 2019'da Atlético Madrid'e 7 milyon avro bedelle zorunlu satın alma şartıyla kiralandı. 2020'de 56 milyon avroya bonservisiyle transfer oldu. 22 Eylül 2020'de Juventus için sağlık kontrollerinden geçti.Juventus, 10 milyon avro kiralama bedeli ödeyecek ve 45 milyon avroya satın alma opsiyonuna sahip olacak.

ALVARO MORATA EŞİ KİMDİR?

Eşiyle bir imza gününde tanışan Morata, sonrasında ilk görüşte aşık olduğu Campello ile 2017 yılında evlenmişti. Instagram'ı oldukça aktif şekilde kullanan İtalyan güzelin 1.4milyon takipçisi bulunuyor.