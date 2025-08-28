Alvarez Davinson Sanchez olayı ne, Alvarez Davinson Sanchez'e ne dedi?
Arjantin ile Kolombiya arasında oynanan karşılaşmada Julian Alvarez'in, Davinson Sanchez'e sarf ettiği sözler Galatasaraylı taraftarların sert tepkisine yol açtı.
Mücadelede, Atletico Madrid'in 100 milyon Euro piyasa değerine sahip golcüsü Julian Alvarez ile Galatasaray'ın savunmadaki önemli ismi Davinson Sanchez arasında dikkat çekici bir gerilim yaşandı.
ALVAREZ'DEN KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SÖZLER
Maç boyunca Davinson Sanchez karşısında etkili olamayan Julian Alvarez, Kolombiyalı stopere "Hiçbir büyük takımda oynamadın" diyerek onu aşağılamaya çalıştı. Sanchez ise tartışmaya girmeden oyuna odaklandı. Lionel Messi'nin de sahada olduğu karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
GALATASARAYLILARDAN SERT TEPKİ
Yaşananların ardından Galatasaray taraftarları Alvarez'e yoğun tepki gösterdi. Gelen baskılara daha fazla dayanamayan Arjantinli forvet, sosyal medya hesabındaki yorum bölümünü kapatmak zorunda kaldı.