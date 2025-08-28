Alvarez Davinson Sanchez olayı ne, Alvarez Davinson Sanchez'e ne dedi?

Mücadelede, Atletico Madrid'in 100 milyon Euro piyasa değerine sahip golcüsü Julian Alvarez ile Galatasaray'ın savunmadaki önemli ismi Davinson Sanchez arasında dikkat çekici bir gerilim yaşandı.

ALVAREZ'DEN KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ SÖZLER

Maç boyunca Davinson Sanchez karşısında etkili olamayan Julian Alvarez, Kolombiyalı stopere "Hiçbir büyük takımda oynamadın" diyerek onu aşağılamaya çalıştı. Sanchez ise tartışmaya girmeden oyuna odaklandı. Lionel Messi'nin de sahada olduğu karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

GALATASARAYLILARDAN SERT TEPKİ

Yaşananların ardından Galatasaray taraftarları Alvarez'e yoğun tepki gösterdi. Gelen baskılara daha fazla dayanamayan Arjantinli forvet, sosyal medya hesabındaki yorum bölümünü kapatmak zorunda kaldı.