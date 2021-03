Aluna Coin nedir? Güncel Aluna.Social (ALN) Coin yorum ve grafiği

Aluna.Social bugünkü fiyatı ₺6,19 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺23.653.730 TRY. Aluna.Social son 24 saatte değişiklik göstermedi. Anlık CoinMarketCap sıralaması #944, piyasa değeri ₺62.276.179 TRY. Dolaşımdaki arz 10.054.860 ALN coin ve maksimum seviyede. 100.000.000 ALN coin.

ALUNA COİN NEDİR?

Aluna.Social, kripto para birimi tüccarları ve yatırımcıları için oyunlaştırılmış bir çoklu değişim sosyal ticaret platformudur. Ekip, kripto ticaretinde şeffaflık ve güven konusunu ele almayı ve etkileşime girip öğrenebilecekleri gelişmiş tüccarlardan oluşan bir topluluk oluşturmayı hedefliyor. ALN, Aluna ekosisteminin kalbindeki fayda belirtecidir.

Yerel ALN belirteci, kopya ticareti ve abonelik ücreti modellerinin teşvik mekanizmalarını iyileştirmeyi ve daha da önemlisi, topluluğu/ ağı oluşturmak ve ödüllendirmek için anlamlı bir yol eklemeyi ve kullanıcıları platformla etkileşime girmeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu, olumlu bir geri bildirim döngüsü yaratır ve kullanıcıları başkalarını davet etmeye ve ekosistemin büyümesine katkıda bulunmaya daha da teşvik eder. Amaç, hevesli perakende tüccarlarının tüm potansiyellerini ortaya çıkardığı şeffaf bir ortam sağlarken, kaliteli bir kripto tüccarları topluluğunu bir araya getirmektir.