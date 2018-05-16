Alüminyum Piyasaları 30 Yılın En Büyük Belirsizliği ile Karşı Karşıya!

Trump'ın yüksek gümrük vergileri ile Çin'den sonra en büyük alüminyum üreticisi olan Rus devi Rusal'a karşı ambargo silahını çekmesi küresel alüminyum piyasalarında taşları yerinden oynattı. Piyasanın önemli aktörleri 90'ların başından beri en büyük belirsizlikle yüz yüze kaldıklarını belirtiyor.