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Alüminyum komiteleriyle, sektör temsiliyeti artacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Alüminyum komiteleriyle, sektör temsiliyeti artacak

Alüminyum sektörünün temsilcileri, istişare toplantısında buluştu.

Alüminyum sektörünün temsilcileri, istişare toplantısında buluştu.

İDDMİB Başkan Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu, alüminyum sektöründe temsiliyeti artırmak için çalışmalar yapacaklarını belirterek, yeni dönemde dünyadaki fırsatları yakalamak için alüminyum komitesi kuracaklarını söyledi.

Tecdelioğlu, "Alüminyum sektörünün temsilcileriyle bir araya geldik. Sektör sorunlarını dinledik ve çözüm önerilerimizi sunduk. Alüminyum sektöründe temsiliyeti ve katma değerli ihracatı artırmak için yeni dönemde birçok projemiz olacak. Sektör temsiliyetini artırmak adına alüminyum komiteleri kurma talebimizi ileteceğiz. Dünyada oluşan fırsatları yakalamamız için kurulacak bu komite büyük önem taşıyor. Sektörümüz için her zaman çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel

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