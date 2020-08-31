Alüminyum folyoyla kaplanan kutulardan tarihi eser çıktı Kocaeli'de alüminyum folyoyla kaplanan peynir, dondurma ve kahve kutularında 1039 sikke ele geçirildi.

Kocaeli'de alüminyum folyoyla kaplanan peynir, dondurma ve kahve kutularında 1039 sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Gebze ve Çayırova ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada alüminyum folyoyla kaplanmış plastik peynir, dondurma ve kahve kutularında 1039 sikke ve bir ruhsatsız tabanca buldu.

Operasyonda gözaltına alınan D.Ş, E.D. ve M.A.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA