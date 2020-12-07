Alüminyum folyoyla gizlenen uyuşturucu 'Gece'ye takıldı
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Alüminyum folyoyla gizlenen uyuşturucu 'Gece'ye takıldı

07.12.2020 19:53 | Son Güncelleme: 07.12.2020 19:58

Amasya'da polisin durdurduğu aracın motor kısmına alüminyum folyoya sarılmış poşetlerde gizlenen uyuşturucu, narkotik köpeği 'Gece' tarafından saniyeler içerisinde bulundu.

Amasya'da polisin durdurduğu aracın motor kısmına alüminyum folyoya sarılmış poşetlerde gizlenen uyuşturucu, narkotik köpeği 'Gece' tarafından saniyeler içerisinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri ilçe merkezinde gerçekleştirdikleri denetimlerde şüphelenilen bir otomobili durdurup narkotik dedektör köpeği 'Gece' ile arama yaptı. Köpeğin aracın kaputundaki iki yere saniyeler içinde tepki vermesi üzerine yapılan incelemede 311,45 gram uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucunun tespit edilmemesi için alüminyum folyoya sarıldığı belirlenirken, araçta bulunan K.B. ve B.B. gözaltına alındı. - AMASYA

Alüminyum folyoyla gizlenen uyuşturucu 'Gece'ye takıldı
Alüminyum folyoyla gizlenen uyuşturucu 'Gece'ye takıldı
Alüminyum folyoyla gizlenen uyuşturucu 'Gece'ye takıldı
Alüminyum folyoyla gizlenen uyuşturucu 'Gece'ye takıldı
Alüminyum folyoyla gizlenen uyuşturucu 'Gece'ye takıldı
Alüminyum folyoyla gizlenen uyuşturucu 'Gece'ye takıldı
Alüminyum folyoyla gizlenen uyuşturucu 'Gece'ye takıldı
Alüminyum folyoyla gizlenen uyuşturucu 'Gece'ye takıldı
Alüminyum folyoyla gizlenen uyuşturucu 'Gece'ye takıldı
Alüminyum folyoyla gizlenen uyuşturucu 'Gece'ye takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

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