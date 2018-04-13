Alüminyum Fiyatları Yaptırımlara Yüzde 10 Tepki Verdi!
ABD'nin ithal ettiği alüminyuma ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması sonrasında başlayan ralli, küresel alüminyum piyasasının yüzde 7'sini kontrol eden Rusal'ı hedef alan yaptırımlarla hızlandı.
13 Nisan 2018 Cuma 07:27
ABD'nin ithal ettiği alüminyuma ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması sonrasında başlayan ralli, küresel alüminyum piyasasının yüzde 7'sini kontrol eden Rusal'ı hedef alan yaptırımlarla hızlandı.