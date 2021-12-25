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Aluç'tan Bozkurt'a ziyaret

Aluç'tan Bozkurt'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir'in İnönü İlçe Müftüsü Osman Aluç, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

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Eskişehir'in İnönü İlçe Müftüsü Osman Aluç, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette, İlçe Müftüsü Osman Aluç tarafından Başkan Bozkurt'a 2022 takvimi hediye etti. İnönü Belediye Başkan Kadir Bozkurt da, ilçede yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi ve Aluç'a gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

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