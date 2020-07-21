Altyapısı yenilenen sokağın seri asfalt serme işlemi tamamlandı Altyapısı günümüzün şartlarına uygun şekilde tamamen yenilenen İslampaşa Mahallesi, Şehit İbrahim Meral Sokağın seri asfalt çalışması tamamlandı.

Rize Belediyesi tarafından kısa süre önce altyapı çalışması başlatılan Şehit İbrahim Meral Sokağının eskiyen yağmur suyu, içme suyu şebeke ve kanalizasyon hattı yenilenerek mevcut sokağın dar olan kısımları genişletildi. Toplamda 250 metre uzunluğa sahip sokakta altyapı çalışmaları esnasında 400'lük yağmur suyu, 200'lük kanalizasyon ve 100'lük içme suyu boruları kullanıldı. Günümüz şartlarına uygun uzun yıllar hizmet verebilecek kaliteli malzeme kullanılarak yapılan altyapının ardından yolun dar olan kısımları genişletilerek seri asfalt çalışması tamamlandı.

Eskisinden daha kullanışlı bir hale getirilen ve mahalle sakinlerinin beğenisini kazanan sokakta seri asfalt çalışması esnasında 780 ton asfalt malzemesi kullanıldı.

Kaynak: Bültenler