ALTYAPISI VE ASFALTLAMASI TAMAMLANAN CADDE VE SOKAKLARIN ÇİZGİLERİ ÇİZİLDİ

Yalova Belediyesi, altyapısı tamamlanarak asfaltlanan cadde ve sokaklarda trafik akışının düzenli olması için yol çizgilerini çizdi. Yalova Belediyesi ekipleri, gece geç saatlerde başlayan çalışmalarını sabaha karşı tamamladılar. Altyapısı ve asfaltlaması tamamlanan Fatih Caddesi, Girne Caddesi, İdil Sokak, Cemal Güleç Sokak ile zamanla çizgileri deforme olan Mehmet Durmam Caddesi ve Tekin Sokakta yol çizgileri çizildi. Yol çizgilerinin tamamlanmasıyla birlikte cadde ve sokaklar güzel görünüme kavuştu.

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