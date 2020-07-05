Altyapınız Ne Kadar Akıllı İse Bulutunuz O Kadar Akıllı IBM Türk Kıdemli Bulut Danışmanı Bora Taşer, altyapı ve bulut sistemi hakkında bilgi verdi.

IBM Türk Kıdemli Bulut Danışmanı Bora Taşer, altyapı ve bulut sistemi hakkında bilgi verdi. Uygulamaların bulut iş modellerine dönüşmesiyle 'software defined' denilen yeni bir dünyayla karşılaşıldığını belirten Taşer, tüm altyapının kod ile üretilip fiziksel donanımdan bağımsız olarak çalışabilmesi için donanımların yazılım tabanlı olması gerektiğini aktardı.

Taşer, uygulamaların ve bulut platformların hızı, verimliliği ve zekasının altyapıyla doğru orantılı olduğunu ve legacy sistemlerle çalışan altyapının, bulut platformların hareket alanlarını sınırlayacağını ifade etti.

Kaynak: Wise.tv