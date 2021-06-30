KIRKLARELİ - Altyapının fedakar çalışanları kanalizasyon işçilerini en çok metan gazı yoruyor (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KIRKLARELİ - Altyapının fedakar çalışanları kanalizasyon işçilerini en çok metan gazı yoruyor (2)

Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde evlerden arıtma tesisine uzanan 300 kilometrelik kanalizasyon ağından sorumlu işçiler gaz maskesi ve tulumlarıyla indikleri yer altı hatlarında biriken evsel atıkları temizliyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde evlerden arıtma tesisine uzanan 300 kilometrelik kanalizasyon ağından sorumlu işçiler gaz maskesi ve tulumlarıyla indikleri yer altı hatlarında biriken evsel atıkları temizliyor.

Şafak vaktinde mesailerine başlamak için şantiyeye gelen işçiler, günlük iş planlamalarını yapıyor.

Ekipman kontrolünün ardından araçlarıyla yola çıkan işçilerin sorun tespit edilen kanalizasyon hatlarında zorlu mesaisi başlıyor.

Çalışma yapacakları kanalizasyon bacası etrafında güvenlik şeridi oluşturan işçiler kapağını açtıkları hattaki metan gazının dağılması için bir süre bekliyor.

Kanalizasyon atıklarından korunmak amacıyla tulum giyen ve gaz maskesi takan işçiler, bir yandan atıklar diğer yandan da sıcak havayla mücadele ediyor.

Merdiven yardımıyla girdikleri kanalizasyonda gaz maskesinin camında oluşan buhar nedeniyle de zorlanan işçiler gün boyu mesailerine devam ediyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, kanalizasyon işçilerinden Kadir Kökdemir ile Mahmut Ata'nın bir gününü görüntüledi.

"Çok zor bir meslek"

Kökdemir, AA muhabirine, ailesinin geçimini sağladığı için işini severek yaptığını söyledi.

Başlangıçta bazı tedirginlikler yaşadığını ancak çalışarak bunun üstesinden geldiğini dile getiren Kökdemir işinden şikayet etmediğini dile getirdi.

Kanalizasyon işçiliğinde 3 yılı geride bıraktığını anlatan Kökdemir, "Sabah erken kalkıyorsun, kışın dışarda kar, soğuk havayı hissediyorsun. Yazın da aynı şekilde sıcak. Biz her şeye rağmen hizmet etmekten gurur duyuyoruz." dedi.

Kovid-19 sürecinde hijyen ve iş güvenliğine çok fazla dikkat ettiklerini belirten Kökdemir, "Bu iş gerçekten çok zor, bacanın içerisine giriyorsun, her ne kadar maske taksan da o havayı soluyorsun. İlk kanala girdiğimde çok zorlanmıştım ama ben ekmek paramı bu işten kazandığım için şu anda işimi severek yapıyorum. Bacaya girdiğimde çok fazla içeride kalamıyorum. İçeride metan gazı bizi yoruyor." diye konuştu.

Islak mendil, peçete ve mutfak yağlarının işlerini zorlaştırdığını dile getiren Kökdemir, vatandaşların evsel atıklarını kanalizasyona atmamasını istedi.

KIRKLARELİ - Altyapının fedakar çalışanları kanalizasyon işçilerini en çok metan gazı yoruyor (2)
KIRKLARELİ - Altyapının fedakar çalışanları kanalizasyon işçilerini en çok metan gazı yoruyor (2)
KIRKLARELİ - Altyapının fedakar çalışanları kanalizasyon işçilerini en çok metan gazı yoruyor (2)
KIRKLARELİ - Altyapının fedakar çalışanları kanalizasyon işçilerini en çok metan gazı yoruyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Meral Akşener Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Brad Pitt Seda Sayan Ece Çeşmioğlu Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Arda Turan Mesut Özil Aziz Yıldırım Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KIRKLARELİ - Altyapının fedakar çalışanları kanalizasyon işçilerini en çok metan gazı yoruyor (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 11:51:04. #1.14#

title