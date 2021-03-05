Altyapıdan kaynaklı su kesintileri son bulacak

Nevşehir Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Bitki Sokak'ta altyapı yenileme çalışmalarına başlandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki incelemeleri sırasında mahalle muhtarı ve vatandaşların altyapı problemini dile getirdiği Bitki Sokak'ta sorunun çözümü için belediye ekipleri harekete geçti.

Başkan Savran'ın talimatıyla sabah erken saatlerde Bitki Sokak'ta çalışmalara başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokakta yol söküm çalışmalarını iş makineleri yardımı ile gerçekleştirdi.

Sokağın uzun yıllardır kullanılan ve sık sık arızalardan kaynaklı su kesintilerine sebep olan içme suyu hattı ile ana isale hattını tamamen yenileyecek olan belediye ekipleri bu sayede bölgeyi modern altyapıya kavuşturacak. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı