Altyapıda Seçme Heyecanı Yaşandı

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü futbol altyapı seçmelerine Gaziantep genelinde futbol branşına gönül vermiş yüzlerce sporcu yoğun ilgi gösterdi. Şehitkamil Belediyesi Futbol Altyapı Tesislerinde yapılan seçmelerde küçük ve genç yaştaki futbolcuların performansı teknik adamları mutlu etti.

Yeşil sahada seçme heyecanı yüzlerce kramponu meşin yuvarlağın başında buluşturdu. Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nün 2000-2006 doğumlu futbolcular için düzenlediği seçmeler 3 gün boyunca yoğun bir katılım ile Şehitkamil Belediyesi Gazikent Stadyumu Futbol Altyapı Tesislerinde gerçekleştirildi. 200'ün üzerinde futbolcu yeşil-siyahlı kulüpte forma giymek için ter dökerken, sporcu velileri de tribünlerden yetenekli kramponlara büyük destek verdi.

Her sporcumuz bizler için ayrı bir değer

Şehitkamil Belediyesi Futbol Altyapı Koordinatörü Taner Özaykut, forma rengi ne olursa olsun, hangi branşa ilgi duyarsa duysun tüm sporcuların kendileri için ayrı bir değer olduğunu ifade etti. Özaykut, altyapıda gerçekleştirdikleri seçme ile ilgi yaptığı değerlendirmede, "Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi bünyesinde 2018-2019 sezonu futbol altyapı seçmelerini 2000-2006 doğumlu 225 sporcumuzun katılımıyla gerçekleştirdik. 3 gün boyunca devam eden seçme ve değerlendirme sürecinde altyapılarımızda görev yapan 10 antrenör arkadaşımız katılımcı sporcularımıza her türlü konuda yardımcı oldular. Spor okullarımızda yetişen öğrencilerimizin dışında Şehitkamil Belediye Spor Kulübü çatısı altında spor yaşamını sürdürmek isteyen çocuklarımız ve gençlerimiz için gerçekleştirdiğimiz seçmeler sonrasında 6 farklı yaş grubunda 52 sporcumuzu altyapılarımıza kazandırdık. Bunun yanı sıra birçok sporcumuza da yetenek ve mevkilerine göre Gaziantep genelinde faaliyet gösteren spor kulüplerimize yönlendirdik. Forma rengi ne olursa olsun, hangi branşa ilgi duyarsa duysun tüm sporcularımız bizler için ayrı bir değer. Tüm sporcu arkadaşlarımıza bundan sonraki futbol yaşamlarında başarılar diliyorum. Altyapı seçmelerinde emeği geçen ve katkıları olan tüm antrenörlerimize ve beden eğitimi öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP