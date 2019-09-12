Altyapıda oynayan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen hoca gözaltına alındı

Altyapıda oynayan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen hoca gözaltına alındı

Bolu'da amatör futbol kulübünün altyapısında oynayan ve yaşları 12-15 arasında değişen erkek çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen antrenör M.K. gözaltına alındı.

12.09.2019 14:19
Altyapıda oynayan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen hoca gözaltına alındı

Bolu'da, amatör futbol kulübünün altyapısında antrenörlük yapan M.K., iddiaya göre, 12- 15 yaşlarındaki erkek çocuklarına cinsel içerikli mesajlar attı. Bir süredir altyapıda futbol oynayan çocuklar, mesajları birbiriyle paylaştı. Böylece M.K.'nin, birden fazla çocuğa cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı.

SÖZLÜ TACİZ İDDİASI

Bir araya gelen çocuklar, M.K.'yi parka çağırdı. Burada antrenörü döven çocuklar, görüntü çekerek, M.K.'ye, kendilerine sözlü olarak cinsel tacizde bulunduğunu itiraf ettirdi. Çocukların çektiği bu video, sosyal medyada paylaşılarak, kısa sürede yayıldı.

Bunun üzerine M.K., Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. M.K.'nin emniyetteki işlemlerinin ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Altyapıda oynayan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen hoca gözaltına alındı
Kaynak: DHA
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YORUMLAR (1)

  • AKSARAY:
    bu gibi pislik işler bütün illerimizde ve bütün spor dallarında olabileceğini düşünüyorum. çünkü 32 yıldır spor camiasındayım. neler neler.
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