Altyapı Yatırımları Kartepe'de Tartışıldı

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) işbirliğinde, Altyapı Yatırımlarının Finansmanında Sukuk Kullanımı ve Risk Paylaşımı konulu konferans düzenlendi.

Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde Türkiye İslam Finans Danışmanı İktisatçı Prof. Dr. Obiyathulla İsmath Bacha tarafından Altyapı Yatırımlarının Finansmanında Sukuk Kullanımı ve Risk Paylaşımı konferansı Hasan Yılmaz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in ev sahipliğinde gerçekleşen konferansa Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ayhan Orhan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ayhan Orhan, "Kocaeli Üniversitesi'ne Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez tarafından büyük destek verilmektedir. Bundan dolayı kendisine çok teşekkür ederim. Üniversite olarak Kartepe Belediyesi ile birlikte 4-5 kongre daha gerçekleştireceğiz. Ayrıca bilimsel çalışmalara Başkan Üzülmez de destek vermektedir. Ülkemizde ekonomik anlamda bir dönüşüm yaşanmalıdır. Finans sistemini İslami Finansa döndürmemiz gerekmektedir. Bununla ilgili olarak Sukuk Kullanımı olmalıdır" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ise, "Ülkemizin son günlerde en önemli gündem maddesi ekonomidir. Yüzde 99'u müslüman olan bir ülkede ekonomik anlamda islam finansının kullanılması çok önemlidir. Bu konuda dünyanın en önemli bilim insanlarından Prof. Dr. Obiyathulla İsmath Bacha'yı Kartepe'de ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın benim için Davos bitmiştir sözünden hareketle Kartepemizi merkez yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Kartepe'yi kongre merkezi yapma hedefimize ulaşıyoruz. İlçemizde her geçen gün kongreler, sempozyumlar yapılmaktadır. Kartepemiz turizm bakımından çok zengin bir ilçedir. Turizm yelpazemize kongre turizmini de ekliyoruz" diye konuştu.

Konferansta Türkiye İslam Finans Danışmanı dünyaca ünlü İktisatçı Prof. Dr. Obiyathulla İsmath Bacha, Altyapı Yatırımlarının Finansmanında Sukuk Kullanımı ve Risk Paylaşımı konusunda katılımcılara bilgi verdi. - KOCAELİ