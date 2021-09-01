Altyapı ve üstyapı çalışmalarına vatandaşlardan tam destek

Nevşehir'in birçok noktasında sürdürdüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla kangrene dönmüş sorunları tek tek çözen Nevşehir Belediyesi, vatandaşların destek ve takdirini kazanıyor.

2000 Evler ve 15 Temmuz Mahallelerindeki çalışma alanlarında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Su Kanalizasyon Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Vefa Küçük Caddesi ve 2000 Evler Mahallesi'ndeki Nursultan Nazarbayev Caddesi'ndeki altyapı yenileme ve üstyapı çalışmalarını inceledi.

Beraberinde başkan yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan ile birlikte belediye ekiplerine kolaylıklar dileyerek çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Savran, her iki mahalledeki işyerlerini ziyaret ederek esnaflarla ve mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Yürütülen altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında esnaf ve vatandaşlara bilgiler vererek talep ve önerilerini dinleyen Başkan Savran, verdikleri destek ve gösterdikleri sabır için mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Özellikle altyapı çalışmalarının oldukça maliyetli ve zahmetli bir iş olduğunu ifade eden Savran, çalışmalar tamamlandığında her iki mahallenin de hem güçlü ve modern bir altyapıya kavuşacağını hem de sıcak asfalt ile birlikte ulaşım konforunun artacağını vurguladı.

Savran, "Her iki mahallemizde de altyapıdan kaynaklı su kesintileri ile birlikte parke taşlar dolayısıyla ulaşımda sıkıntılar yaşıyorduk. Ekiplerimiz altyapıya baştan sona yeniledi. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sunabilmek için uzun yıllardır kullanılan borularımızı yeni nesil borular ile değiştirdik. Ayrıca bu bölgemizde de ilk kez yağmur suyu hatları oluşturduk. Biz de isteriz tabi ki tüm bu çalışmaları akşamdan sabaha tamamlayalım ama bu mümkün değil. Bu konuda vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın mağduriyetini en aza indirmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Vatandaşlarımıza gösterdikleri sabır ve destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Kısa süre içerisinde bu bölgelerde sıcak asfalt için üstyapı çalışmalarına da başlanacağını duyuran Savran, "Çalışmalarını tamamladığımız bölgelerin son durumu ortada. Şehrimize yakışan yollar yapıp altyapıyı baştan sona yeniliyoruz. İnşaallah burası da öyle olacak. Tamamlandığında esnaflarımız ve mahalle sakinlerimiz çok beğenecekler" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ve esnaflar ise çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Savran'a teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler